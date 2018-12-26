1 Beşiktaş, Güneş'le sözleşmesini yenileme kararı aldı Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.

2 Beşiktaş'ta devre arasında gönderilecek futbolcular Beşiktaş yönetimi, ocak ayı transfer döneminde, Vagner Love, Larin, Quaresma, Gökhan Töre, Tolgay Arslan ve Tolga Zengin'i takımdan göndermeyi planlıyor.

3 Seyirci ortalaması en yüksek takım Fenerbahçe Passolig verilerine göre Süper Lig'in 17 haftasındaki 153 maçı 2 milyon 100 bin kişi statlardan izledi. Seyirci ortalaması en yüksek takım ise Fenerbahçe oldu.

4 Ersun Yanal'ın puan sözü Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ali Koç'a bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, ikinci yarıda 40 puan toplayacaklarını söyledi.

5 Slimani: Sporting'e dönebilirim Fenerbahçe forması giyen Cezayirli Slimani, eski kulübü Sporting Lisbon'a dönebileceğini söyledi.

6 Galatasaray'da golcü transferinde son durum Galatasaray yönetimi, Guangzhou Evergrande ile sözleşmesi sona eren Alan Carvalho ile her konuda anlaşmaya vardı. Cimbom'un listesinde Demba Ba ve Vedat Muriqi de var.

7 Avrupa'da oynayan futbolcularımızın performansları Avrupa'da birçok ligde 2018-2019 sezonunun ilk yarıları tamamlandı. Ülkemizi temsil eden futbolcularımızın performanslarını sizler için derledik.

8 Futbolculara benzeyen insanlar Futbol dünyasında birçok ünlü ismin benzerleri her zaman görenleri hayrete düşürmüştür. Son olarak Şenol Güneş'e benzeyen bir vatandaş ortaya çıktı.

9 Beşiktaş, Kalinic'i kiralıyor Devre arası transfer döneminde Vagner Love'la Larin'i gönderecek olan Beşiktaş, Atletico Madrid'den Kalinic'i kadrosuna katacak.