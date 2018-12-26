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Beşiktaş, Güneş'le sözleşmesini yenileme kararı aldı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.

Beşiktaş, Güneş'le sözleşmesini yenileme kararı aldı
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Beşiktaş Kulübü bugün yaptığı toplantı sonunda, futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacağını açıkladı.

"ŞENOL GÜNEŞ'E İNANCIMIZ TAMDIR"

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.

Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır."

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