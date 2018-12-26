Beşiktaş, Güneş'le sözleşmesini yenileme kararı aldı

Beşiktaş Kulübü bugün yaptığı toplantı sonunda, futbol takımının teknik direktörü Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacağını açıkladı.
"ŞENOL GÜNEŞ'E İNANCIMIZ TAMDIR"
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:
"Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda, Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir.
Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e taraftarlarımıza ve Camiamıza olan inancımız tamdır."