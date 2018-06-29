Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

1 UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray ile ilgili verilen tekrar inceleme kararı için konuştu ve rutin bir işlem olduğunu belirtti.

2 Ramil Guliyev'den altın madalya 18. Akdeniz Oyunları'nda 200 metre finalinde piste çıkan Milli atletimiz Ramil Guliyev 20.17'lik derecesiyle 35 yıllık oyunlar rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

3 Beşiktaş Guti ile anlaştı Bir süredir yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş Yönetimi, Real Madrid'de altyapı hocalığı yapan Guti Hernandez'le anlaşmaya vardı.

4 Galatasaray Donk'un sözleşmesini uzattı Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve 1,895 milyon euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı. Hollanda oyuncu, 21 maç oynarsa, sözleşmesi otomatik uzayacak.

5 Collina VAR'ı değerlendirdi UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Dünya Kupası'nda uygulanan VAR hakkında yaptığı açıklamada "VAR müdahelesi sonrasında doğruluk oranı %99.3'e yükseldi." dedi.

6 Wilshere ve Bas Dost'ta son durum Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jack Wilshere'in Acarkent'te ev baktığı öğrenildi. Prensipte anlaşılan Bas Dost içinse FIFA'dan haber bekleniyor.

7 Şenol Güneş: Negredo takımda olmayacak Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Negredo'nun yeni sezonda kadroda olmayacağını söyledi. Güneş ayrıca kulüp bulmaları durumunda Lens ve Vagner Love'ı da göndereceklerini söyledi.

8 Galatasaray'da yeni sezonda olmayacak futbolcular Dün yaptığı antrenmanla yeni sezonu açan son şampiyon Galatasaray'da sözleşmesi biten 7 futbolcu çalışmada yer almadı. Kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Tarık Çamdal ise idmana katıldı.

9 Mısırlılara göre başarısızlığın sorumlusu oruç Salah'ın liderliğinde 28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Mısır, Rusya'daki turnuvaya grup aşamasında veda etti.