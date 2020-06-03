1 Çebi, Arda Turan transferini veto etti Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Arda Turan için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Biz öze dönüş programına geçtik. Manasız işler mazide kaldı" diyerek, transferine onay vermediği öğrenildi.

2 Higuain'in fazla kiloları dikkat çekti İtalya Serie A devi Juventus'un dün gerçekleştirdiği idmanda Higuain'in karantinadan fazla kilolarıyla döndüğü gözlenirken, 35 yaşındaki Ronaldo ise fit haliyle görüntülendi.

3 Beşiktaş, Hamza Barry ile her konuda anlaştı Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Hajduk Split ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hamza Barry ile el sıkıştığı öğrenildi.

4 Kayserisporlu Lopes, yüzüne makyaj yaptırdı Koronavirüs nedeniyle aylardır yeşil sahalardan uzak kalan Kayserisporlu futbolcu Lopes, sıkıntıdan ilginç şeyler yapmaya başladı.

5 Jaloliddin Masharipov, Trabzonspor yolunda Özbekistan'ın Pakhtator takımını çalıştıran Şota Arveladze, takımının sol kanat oyuncusu Jaloliddin Masharipov'u, Trabzonspor'a önerdi.

6 Galatasaray, Santiago Arias'ı istiyor Sezon sonu Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yönetim, Brezilyalı oyuncunun yerine Santiago Arias'ı gündemine aldı.

7 İspanyol basını: Barcelona koronavirüsü sakladı İspanyol RAC1 radyosu, Barcelona'da 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığını, ancak kulübün bu durumu açıklamadığını iddia etti.

8 Fransızlara göre dünyanın en ateşli 30 stadı France Football, dünyanın en ateşli stadyumlarını derledi. Beşiktaş'ın stadı Vadofone Park, listenin 7. sırasında yer aldı.

9 Almanya, Floyd'u destekleyen futbolcuları tartışıyor Almanya Futbol Federasyonu, "Sahada politik, dini veya bireysel görüş sergilenemez" diyerek, gol sevinçlerinde George Floyd'u unutmayan futbolcuların durumunu tartışmak için toplanma kararı aldı.