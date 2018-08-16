Beşiktaş Harun için son bir teklif yapacak

Yeni sezon öncesinde takımın kalesini 2 yıl boyunca başarılı bir şekilde koruyan Fabricio Ramirez’i 6 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’a gönderen siyah-beyazlılar, İspanyol eldivenin yerini doldurmak için girişimlerini sürdürüyor.

OSPİNA NAPOLİ'YLE ANLAŞTI

Bu doğrultuda Ada temsilcisi Arsenal’in Kolombiyalı file bekçisi David Ospina için son bir atağa kalkan Kartal, İngiliz ekibinin 6 milyon euroda ısrarcı olması sonrasında geri adım atmak zorunda kaldı. Bu gelişmelerin üzerine Kolombiyalı kalecinin Napoli'yle anlaştığı öğrenildi.

Ospina'yı alamayan yönetim, rotayı teknik direktör Şenol Güneş’in eski öğrencisi Harun Tekin’e kırdı.

2 hafta önce yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yaptığı açıklamada Harun’la ilgilenmediklerini açıklayan Başkan Fikret Orman’ın, Ospina’dan gelen olumsuz haber sonrasında milli kaleciyi gündeme aldığı belirtildi.

ALINAMAZSA KALE TOLGA'NIN

Yönetimin, Harun için son olarak 3 milyon euro isteyen Bursaspor’la LASK Linz mücadelesi sonrasında masaya oturacağı belirtildi.

Siyah-beyazlılar, eğer Bursa yönetimiyle yine anlaşamazsa kaleci Tolga Zengin'e emanet etmeyi planlıyor.