Beşiktaş, Hasic transferinden vazgeçti

Beşiktaş'ın eski yönetimi, sezon başında Bosnalı genç futbolcu Ajdin Hasic'le anlaşmıştı. Yaklaşık 5 aydır siyah-beyazlı ekiple idmanlara çıkan 18 yaşındaki oyuncunun transferi yatmak üzere.

Fikret Orman döneminde ön protokol yapılan oyuncunun, anlaşmasında 1.7 milyon euroluk imza parası olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından Hasic'le masaya oturan yeni yönetim bu parayı ödemek istemediklerini bildirdi.

18 yaşındaki genç futbolcunun menajeriyle masaya oturan siyah-beyazlılar, imza parası olmadan resmi sözleşmenin yapılmasını talep etti.

Ancak maddi konulardaki anlaşmazlık sonrası, eski yönetimin yaptığı ön protokolün feshedilmesine karar verildi.

Öte yandan Hasic'in imza parasından haberdar olmadığını da aktarıldı.

AVCI'NIN RAPORU OLUMSUZ

Siyah-beyazlı yöneticilerin Abdullah Avcı'dan Hasic için rapor aldığını ve deneyimli hocanın Bosnalı isim için, "Şu an Beşiktaş seviyesinde değil" raporu verdiği öğrenildi.