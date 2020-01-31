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Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkardı

Beşiktaş, sezon başında altyapıya transfer ettiği genç futbolcu Hasic ile profesyonel sözleşme imzaladı.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş, Hasic'in lisansını çıkardı

Harcama limitindeki sorun nedeniyle devre arası transfer döneminde kimseyi alamayan Beşiktaş yönetimi, çareyi altyapıda buldu.

Sezon başında U19 takmına transfer edilen 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic’i A takıma çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar, eski yönetimin yaptığı anlaşmaya takılmıştı.

1.2 MİLYON EUROYA ANLAŞILDI

Profesyonel sözleşme imzalanması durumunda genç futbolcuya 2 milyon euro imza parası vermek zorunda olan yönetim, bir süredir bu sözleşmeyi değiştirmek için uğraşıyordu.

Yapılan görüşmeler neticesinde iki tarafın konuyu tatlıya bağladığı ve 1.2 milyon euroda anlaşıldığı öğrenildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Yetenekli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Kartal, oyuncunun lisansını çıkardı.

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