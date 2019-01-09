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Beşiktaş hazırlık maçında Afyonspor'a 5 attı

Beşiktaş, Antalya'da sürdürdüğü kampta Afyonspor ile hazırlık maçında sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin en güzel golü Adem Ljajic'ten geldi.

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Beşiktaş, hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da Afjet Afyonspor ile karşılaşatı. Kartal, Mücadelede Larin (2), Ljajic, Fatih Aksoy ve Babel'in golüyle 5-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Afyonspor, Emre Öztürk'ün golüyle skoru 1-0'a getirdi. Beşiktaş, 48. dakikada Larin'in golüyle karşılık verdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Adem jlajiç ‘den harika frikik golü - VİDEO

Video kaynak (Hakan Gündoğar)

LJAJİC FRKİKTEN ATTI

51. dakikada Sırp yıldız Adem Ljajic, fririkten attığı golle Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti ve durumu 2-1'e getirdi. Ljajic frikik golünü yaklaşık 25 metreden attı.

52. dakikada Beşiktaş'ın Kanadaı golcüsü Larin, yeniden sahneye çıkarak skoru 3-1 yaptı. 80. dakikada Beşikyaş, Necip Uysal'ın asistinde Fatih Aksoy ile golü buldu ve skoru 4-1'e getirdi. Son olarak Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel, attığı şık golle skoru 5-1' getirerek maçın sonucunu belirledi.

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