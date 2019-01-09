Beşiktaş hazırlık maçında Afyonspor'a 5 attı

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1 Mustafa Cengiz:Ibrahimovic'i istesem alırdım ama alamadım Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Zlatan Ibrahimovic transferi için görüşme yaptığını ancak yüksek maliyet nedeniyle gerçekleştiremediğini söyledi.

2 Ersun Yanal: Korkmayan bir takım olacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kulüp dergisine yazdığı yazıda "Korkmayan bir takım yaratmak istiyorum. Korkarsanız sadece seyredersiniz." ifadelerini kullandı.

3 İslam Slimani: Gerçek Slimani'yi görecekler Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu İslam Slimani, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada "Slimani çok gol atacak, herkes mutlu olacak." dedi.

4 Serdar Adalı: Şenol Güneş'e 3 yıllık teklif sunduk Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e çok güvendiklerini ve deneyimli hocaya 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini söyledi.

5 Galatasaray Marcao ve Emre'yi KAP'a açıkladı Galatasaray, Brezilyalı stoper Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan sol bek Emre Taşdemir ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

6 Aykut Kocaman: Fenerbahçe'yi sormayın Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, her fırsatta Fenerbahçe ile ilgili sorular sorulmasından sıkıldığını belirtti.

7 Fenerbahçe'nin hedefinde Coentrao var Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Rio Ave'de forma giyen sol bek Fabio Coentrao'yu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

8 Serdar Aziz, Galatasaray'a ihtarname çekti Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz, Bakırköy 18.Noter aracılığı ile Florya'ya ödeme emri gönderdi.

9 Onur Kıvrak futbolu bırakıyor Trabzonspor'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Onur Kıvrak futbolu bıraktığını ifade ederek, "Bir daha da Trabzon şehrine dönmem" dedi.