Beşiktaş hazırlık maçında CSKA'dan 4 yedi

Beşiktaş, Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında, geçen sezonu Rusya Ligi'ni 2. tamamlayan CSKA Moskova karşısında tutunamadı.
Siyah-Beyazlılar, sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Siyah Beyazlılar, iyi başladı. Henüz 8. dakikada Tolgay Arslan, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Oğuzhan Özyakup'un pasında topla buluşan Tolgay, cezasahası dışından ve yaklaşık 28-29 metre uzaktan harika vurdu, top ağlarla buluştu. 16. dakikada CSKA Moskova eşitliği sagladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Fabri'nin faul beklentilerine karşın Chalov voleyle topu ağlarla buluşturdu.
27. dakikada CSKA Moskova, 2-1 öne geçti. Vitinho'nun cezayayı üzerine bıraktığı topu Gordyushenko aldı, kaleci Fabri ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol ayağıyla sert ve düzgün vurarak topu ağlarla buluşturdu.
30. dakikada bir anda defansın arkasına sarkan Chalov, vuruşunu yaptı. Fabri son anda topu soluna yatarak çıkardı ve mutlak golü önledi.
44. dakikada Gökhan Töre'nin sağ kanattan arka direğe harika ortasında Larin iyi yükselip kafayı vurdu, kaleci, güçlükle topu çıkardı ve mutlak golü önledi. İlk yarı bu skorla sona ererken; 49. dakikada Caner Erkin'in cezasahası dışından sert vuruşunda top sağ direkten döndü.
51. dakikada Beşiktaş harika paslarla geldi. Larin'in araya bıraktığı topla Gökhan Gönül bir anda cezasahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rakibini geçen defans oyuncusunun vuruşunda top sol direğin yanından auta gitti.
53. dakikada Vitinho'nun soldan cezasahasına ortasında Matej Mitrovic'in ters vuruşunda top 3. kez Beşiktaş ağlarıyla buluştu, Beşiktaş: 1 - CSKA Moskova: 4.
75. dakikada CSKA Moskova 4. golü buldu. Sağ kanattan topla cezasahasına giren Efremov, Fabri'yi mağlup etti ve takımını 4-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda iki tarafın da çabası sonuç vermedi ve CSKA Moskova sahadan 4-1 galip ayrıldı.