Beşiktaş, Ibra'nın takımındaki Muamer Tankovic'i istiyor

Yeni sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan Beşiktaş, öncelikle kontratı sona eren oyunculara yönelmişti.

Kara Kartal’ın, bu doğrultuda son olarak gündemine, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby forması giyen 25 yaşındaki sol açık oyuncusu Muamer Tankovic’i aldığı öğrenildi.

Zlatan İbrahimovic'in sahibi olduğu Hammarby ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan başarılı oyuncuyla; AEK ve Feyenoord da ilgileniyor.

İFTAR YAPMIŞLARDI

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyon sürecinin bir kısmını İsveç'te geçiren İbrahimovic, İtalya'ya dönmeden önce yakın arkadaşı olan Tankovic ile birlikte bir iftar yemeğinde de görüntülenmişti.

26 GOL 15 ASİST

Öte yandan İsveç ekibiyle şu ana kadar 77 karşılaşmada görev alan Tankovic, bu maçlarda takımına 26 gol, 15 asistlik katkıda bulundu.