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Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu Erdinç Gültekin, maçın durması sonrasısoyunma odasına giderken darp edildi.

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler
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Fenerbahçe taraftarlarının yabancı madde atmasıyla duran maçta, Beşiktaş ekibi soyunma odasına giderken saldırıya uğradı. İdari Sorumlu Erdinç Gültekin, Fenerbahçeli kalabalığın arasında kalarak linç girişimine uğradı.

Koridorda Beşiktaş İdari Sorumlusu'na saldırıldı VİDEO

DEFALARCA YUMRUKLANDI

Kameralara yansıyan bölümde sıkıştırılan İdari Sorumlu Gültekin, koridorda defalarca yumruklandı. Başına aldığı darbeler sonucu bir süre yürümekte zorlanan Erdinç Gültekin, kendisini soyunma odasına zor attı.

Bir grup Fenerbahçeli kalabalığın arasından arkadaşları ve sağ duyulu birkaç sarı lacivertli tarafından kurtarılan Gültekin, linç girişiminden darp yaralarıyla çıktı.

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