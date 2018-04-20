Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

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Şekip Mosturoğlu: Operasyon yapıldı bunu devlet çözmeli

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ardından olayları değerlendiren Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, "Bu, 3 Temmuz'dan beri devam eden ve bitmeyen operasyonun bir neticesi" dedi.