Beşiktaş, idmanlara devam ediyor

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmişti.

Sosyal izolasyonun sürdüğü günlerde futbolcular çalışmalarına evde devam ederken, sahaya inen ilk ekip Beşiktaş olmuştu.

Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmana gruplar halinde katılan siyah-beyazlılarda dün; Burak Yılmaz, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran yer almıştı.

ÇALIŞMALAR DEVAM ETTİ

Çalışmaların sürdüğü Beşiktaş'ta bugün ise; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Güven Yalçın, Necip Uysal, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson ve genç kaleci Ersin Destanoğlu, kondisyoner Stefano Marrone önderliğinde antrenman yaptı.

Toplu şekilde yapılmayan çalışmalarda siyah-beyazlılar, sosyal mesafe kuralını da es geçmedi.

HAFTA BAŞINA KADAR ARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini planladıklarını açıklaması üzerine, siyah-beyazlılar da bu tarihlerde tesislerde antrenman yapmayacak.

Bu tarihlerin ardından hafta başında, tekrardan gruplar halinde çalışmalar gerçekleştirilecek.