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Beşiktaş ikili averajda avantajlı

Beşiktaş'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, ikili averajda da avantajı rakibine kaptırdı. İki takım, sezonu aynı puanla ilk iki sırada bitirirse Beşiktaş şampiyon olacak.

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Spor Toto Süper Lig'de oynanan derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu.

AVERAJ AVANTAJI BEŞİKTAŞ'TA

Fenerbahçe hem 3 puanı kaybetti hem de ikili averajda avantajı rakibine kaptırdı. Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe deplasmandaki rövanşı 3-1 kaybetti. Quaresma'nın attığı son gol averaj avantajını Beşiktaş'a kazandırdı.

Siyah beyazlılar, Quaresma'nın golü sayesinde ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde, ligi Fenerbahçe'nin önünde bitirmeyi garantiledi.

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