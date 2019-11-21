Beşiktaş ile Galatasaray aynı isimlerin peşinde

Ortaya koydukları futbolla Sivasspor'un lider olmasında büyük pay sahibi olan Emre Kılıç ile Mert Hakan, dev takımların transfer listesine girmeyi başardı.

Her iki kanatta da oynayabilen Emre Kılınç'ı sezon başında da isteyen Beşiktaş, Sivasspor'u ikna edemeyince transfer gerçekleşememişti.

Emre'nin yanı sıra orta saha oyuncusu Mert Hakan'ı da listesine alan siyah-beyazlıların, devre arasında bir kez daha Yiğidolar'ın kapısını çalacağı öğrenildi.

TERİM DE İSTİYOR

Ancak Emre ve Mert Hakan'ı tek isteyen Beşiktaş değil. Yabancı futbolcuların performanslarından memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim'in, yerli kalitesini artırmak için bu iki oyuncuyu istediği öğrenildi.

Sivas ekibinin, devre arasında her iki kulüple de görüşeceği belirtildi.

Bu sezon Emre Kılınç:

Oynadığı maç: 10

Gol sayısı: 3

Asist sayısı: 5



Bu sezon Mert Hakan:

Oynadığı maç: 12

Gol sayısı: 4

Asis sayısı: -



Not: İki futbolcunun da sezon sonu Sivasspor'la olan sözleşmesi sona erecek.