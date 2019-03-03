Beşiktaş ile Kayserispor arasında transfer pazarlığı

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 sona ererken, siyah-beyazlılarla Kayseri cephesi arasında bir de transfer görüşmesi yapıldı.

KAYSERİSPOR OĞUZHAN'I İSTEDİ

Hikmet Karaman'ın gelişiyle yükselişe geçen Kayserispor, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Dün oynanan maçında ardından Kayserisporlu ve Beşiktaşlı yöneticiler arasında Oğuzhan Özyakup için sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Siyah-beyazlı ekipte zor günler yaşayan Oğuzhan'a Kayserispor talip oldu. Ancak Başkan Fikret Orman bu transfere sıcak bakmıyor. Şimdilik bu teklife olumsuz yanıt veren Orman, Kayserispor'a Larin'i önerdi.

Oğuzhan için sezon sonunda bir karar vereceklerini ileten Beşiktaş Orman, Cyle Larin'i kiralık veya bonservisiyle birlikte göndermeye hazır olduklarını söyledi.

İki takımın sezon sonunda Larin transferi için anlaşacakları ifade ediliyor.