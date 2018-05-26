Beşiktaş ile Ufuk Sarıca yol ayrımında

Sezonu tamamlayan Beşiktaş Sompo Japan’da gelecek sezon için planlama belli olmaya başladı. Geçtiğimiz sezon takımın başına Ufuk Sarıca‘yı getiren Beşiktaş Sompo Japan, Sarıca‘nın yönetiminde 2 yıllık aradan sonra playoff’lara gelirken büyük başarı göstererek finale kalmıştı.

Fakat bu sezon Beşiktaş Sompo Japan’da işler beklendiği gibi gitmedi. Önemli bir bütçeyle yola çıkan siyah beyazlı ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi’ne Top-16 turunda veda ederken Türkiye Kupası’nda ise yarı finalde elendi. Siyah-beyazlı ekip, dün ise Banvit’e kaybederek lige de çeyrek finalde veda etti ve sezonu kupasız tamamladı. Bu gelişmeler de Beşiktaş yönetimini önemli bir karar almaya itti.

YOLLARIN AYRILMASI BEKLENİYOR

Eurohoops kaynaklarına gelen bilgilere göre Beşiktaş yönetimi deneyimli antrenörle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetimin bu kararında özellikle Avrupa’ya erken veda edilmesinin payının büyük olduğu öğrenildi. Beşiktaş ve Sarıca’nın gelecek sezon için de kontratı bulunsa da iki tarafın gelecek sezon birlikte çalışma olasılığı oldukça düşük. Henüz kesinleşen bir karar olmasa da tarafların önümüzdeki günlerde bir araya gelerek karşılıklı anlaşma zemini araması ve yolların ayrılması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş’ta gelecek sezon için kurulacak kadronun maliyeti de ortaya çıkmaya başladı. Eurohoops kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Beşiktaş’ın önemli bir sponsorluk desteği gelmemesi halinde gelecek sezon dövizdeki büyük artış sebebiyle daha mütevazı bir kadro kurması bekleniyor.