Beşiktaş, ilk kez Gazişehir deplasmanında

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
BURAK BİR SÜRE DAHA YOK
Süper Lig'in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.
Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.
ELNENY VE DİABY GÖREV BEKLİYOR
Beşiktaş'ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek.
Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak.