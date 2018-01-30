Beşiktaş ilk maçta avantajı yakaladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.
İLK YARIDA TEK GOL PEKTEMEK'TEN
İlk yarıda tek gol Mustafa Pektemek'ten geldi. Golcü oyuncu 21. dakikada rakip fileleri havalandırdı, bu gol ilk yarının sonucunu belirledi.
KARTAL TURUN KAPISINI ARALADI
İkinci yarıda Gençlerbirliği 52. dakikada Deniz'le beraberliği yakaladı.
Ancak Beşiktaş 72. dakikada penaltıdan Negredo'yla durumu 2-1 yaptı. Maçın sonucunu Talisca belirledi.
79. dakikada rakip kalecinin hatasını affetmeyen Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar, rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etti.