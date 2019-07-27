Beşiktaş İspanyol takımı Eibar'a yenildi

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarını Almanya'da düzenlenen kamp ile sürdüren Beşiktaş, burada İspanya LaLiga ekiplerinden Eibar ile özel hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eibar, 35. dakikada Pedro Leon'un golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skor ile tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Beşiktaş karşısında Eibar, 80. dakikada Nino Mesta'nın golü ile 2-0 öne geçti ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.