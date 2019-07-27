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Beşiktaş İspanyol takımı Eibar'a yenildi

Almanya'da İspanyol ekibi Eibar ile özel hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan istediği skorla ayrılamadı.

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Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezonun hazırlıklarını Almanya'da düzenlenen kamp ile sürdüren Beşiktaş, burada İspanya LaLiga ekiplerinden Eibar ile özel hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eibar, 35. dakikada Pedro Leon'un golü ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skor ile tamamlandı. İkinci yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremeyen Beşiktaş karşısında Eibar, 80. dakikada Nino Mesta'nın golü ile 2-0 öne geçti ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

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