Beşiktaş, İstanbul'da tur peşinde

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff eleme turu rövanş maçında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka Spor Smart'tan naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GRUPLARA KALMAK İÇİN SAHADA

Sırbistan'daki ilk maçta rakibi ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, seyircisi önünde yapacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselmeye çalışacak. Siyah-beyazlı takım, alacağı her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0'lık beraberlikte de tur atlayacak.

Müsabaka 1-1 tamamlanırsa, 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma bölümü oynanacak. Uzatmada da sonuç değişmezse, gruplara kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Partizan'ın turu geçebilmesi için İstanbul'dan 1-1 dışında gollü beraberlik veya galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezası biten İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, görev verilmesi durumunda yarınki müsabakada forma giyebilecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle son lig maçında oynayamayan kaleci Tolga Zengin ile Hollandalı futbolcu Jeremain Lens ise son antrenmanda yer aldı.