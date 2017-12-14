Beşiktaş İtalya'da kaybetti

- Sidigas Avellino: 90 - Beşiktaş Sompo Japan: 74
FIBA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş Sompo Japan, Avellino kentinde Sidgas Avellino'nun konuğu oldu. Palazzetto Dello Sport Del Mauro'da oynanan maça iyi savunma yaparak başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 22-14 önde geçerken, devre arasına ise 40-30 üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da skor üstünlüğünü koruyan İtalyan ekibi, üçüncü çeyreği 62-48 geçti, müsabakayı da 90-74 kazandı.
Beşiktaş Sompo Japan ikinci mağlubiyetini almasına rağmen grupta liderliğini sürdürürken, Sidigas Avellino dördüncü galibiyetini elde etti.