Beşiktaş Juan Jesus ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız sezonu 4.sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, ilk transferini gerçekleştiriyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'dan Özgür Sancar'ın elde ettiği bilgiye göre ; Beşiktaş, İtalya'nın AS Roma kulübüyle Brezilyalı stoper Juan Jesus için kesin anlaşma sağlandı.

İki hafta önce Beşiktaş başkanı Fikret Orman ve yöneticiler Roma'ya giderek, İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Monchi ile görüşmüştü.

Bu görüşmede pek çok futbolcunun ismi geçerken, taraflar en sonunda Jesus'un transferi üzerine anlaştı.

1 YILLIĞINA KİRALANACAK

Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncuyu 1 seneliğine kiralık olarak transfer ediyor. Futbolcunun menajeriyle sözleşme detayları üzerine yapılan görüşmeler isi son aşamada. Brezilyalı oyuncunun gelecek hafta resmi imzayı atması bekleniyor.

Beşiktaş, Tosic'in ayrılığıyla doğan boşluğu doldurabilecek olması nedeniyle Juan Jesus tercih edildi; çünkü Brezilyalı tıpkı Tosic gibi hem stoper hem de savunmanın solunda oynuyor.

5 YIL İNTER'DE OYNAMIŞTI

Brezilyalı futbolcu, Internacional’de forma giydikten sonra 5 sezon Inter’de forma giydi. Jesus, 2016-2017 sezonunda Roma’ya kiralık olarak katıldı. Geçen sezon Roma’da toplam 29 maça çıkan Sambacı, 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Roma'da 25 maçta ilk 11’de oynayan Jesus, 2265 dakika sahada kaldı. Jesus, Brezilya Milli Takımı’nın formasını ise 4 kez sırtına geçirdi.