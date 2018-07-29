Beşiktaş Kadın Esports CS:GO takımı

Futbolda henüz yıldız bir transfere imza atmayan Beşiktaş, Esports'ta güçlü bir kadro oluşturdu.
ESPORTS KADROSU İLGİ ÇEKTİ
Esports'ta başarılı olmak isteyen Beşiktaş, Kadın Esports takımına Avrupa'nın önde gelen oyuncularını transfer etti.
Futbolda yıldız transfer göremeyen siyah-beyazlı taraftarların ilgisini Kadın Esports takımına transfer edilen isimler çekti.
Beşiktaş Esports Kadın CS:GO takımındaki oyuncuları şu şekilde:
İsim: Julia Kiran
Nick: Juliano
Uyruk: İsveç
D. Tarihi: 4 Kasım 1993
İsim: Zainab Turkai
Nick: zAAz
Uyruk: İsveç / Lübnan
D. Tarihi: 7 Haziran 1991
İsim: Ksenia Kluenkova
Nick: Vilga
Uyruk: Rusya
D. Tarihi: 3 Ağustos 1991
İsim: Petra Stroker
Nick: Petra
Uyruk: Hollanda
İsim: Ksenia Anastasia Khlobystina
Nick: kr4sylya
Uyruk: Rusya
D. Tarihi: Bilinmiyor