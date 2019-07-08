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Beşiktaş Kadınlar espor takımı dünya şampiyonu

Beşiktaş Kadın CS:GO espor takımı, İspanya’da düzenlenen DreamHack Showdown Finali’nde Amerika temsilcisi CLG Red’i 2-1 yenerek Dünya Şampiyonu oldu.

Beşiktaş Kadınlar espor takımı dünya şampiyonu
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Beşiktaş CS:GO (Counter Strike Global Offensive) espor takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvaya B grubunda başlayan Beşiktaş, grubunu 6 puanla lider bitirerek Playoff’a kalmayı başardı.

Playoff’un ilk turunda Dignitas fe ile eşleşen Beşiktaş Nuke haritasını 16:4, Dust 2 haritasını ise 16:11 geçerek seriyi 2-0 galibiyet ile kapattı.

Finalde CLG Red takımı ile eşleşen Beşiktaş ilk harita olan Vertigo’ da 16:10 galip gelmeyi başararak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

2. harita olan Mirage’den ise 5:16 mağlup ayrılması ile seri 1-1’e geldi. Son harita olan İnferno’da ise rakibini 16:9 ile geçerek seriyi 2-1’e getirip şampiyon olmayı başardı.

ÖDÜL 50 BİN DOLAR

Beşiktaş bu şampiyonluk hem 50 bin dolarlık ödülü kasasına koydu hem de DreamHack Open Rotterdam’a direkt katılma hakkı kazanmış oldu.

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