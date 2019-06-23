Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı rakip arıyor

Geçtiğimiz sezon 2. ligde şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı, 1. ligde de aynı başarıyı yakaladı.

10 takımlı ligde sezonu zirvede tamamlayan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olmadığı bir yarışta hiç zorlanmıyor.

Beşiktaş'ın ilklerin takımı olduğunu söyleyen teknik direktör Mutlucan Zavotçu, “Öncelikle önce 2. Lig, ardından 1. Lig’de kadın futbol takımımızla şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Beşiktaş, ilklerin yaşandığı bir kulüp, biz de bu branşta bir ilki başarıp camiamıza armağan ettiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz" dedi.