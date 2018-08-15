Beşiktaş kafilesi Avusturya'da

1 Al Hilal Gomis'e teklif yapacak Fransız gazetesi France Football, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Galatasaray'a Gomis için 11 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı yazdı.

2 Ronaldo, Juventus'u zirveye taşıdı Ronaldo'nun Juventus'a transferi İtalyan ekibini sosyal medyada zirveye taşıdı. Temmuz ayında Juventus'un sosyal medya hesapları 83 milyon etkileşim aldı ve bu istatistik Juve'yi zirveye taşıdı.

3 Galatasaraylı Carole'e 750 bin euro Galatasaray'da Fatih Terim'in gözden çıkardığı Carole'e 750 bin euroluk teklif geldi.

4 Ozan ve Salih maça gelmedi Fenerbahçe'de tüm futbolcular Benfica maçının ardından taraftarı selamlarken, iki futbolcunun yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Ozan ve Salih'in maça bile gelmedikleri ortaya çıktı.

5 Fenerbahçe maçı varken oğlunu izlemeye gitti A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun F.Bahçe-Benfica maçı yerine oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'un maçını izlemeye gitmesi büyük tepki çekti.

6 2018-2019 sezonunun en pahalı transferleri İngiltere dışında Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi devam ediyor. Şu ana kadar yapılan transferler arasında en pahalı 30 futbolcuyu derledik.

7 Fenerbahçe'den Rojo'ya teklif Beklenen transferleri Benfica maçlarına yetiştiremeyen Fenerbahçe, Manchester United'ın Arjantinli stoperi Rojo için girişimlere başladı.

8 Fikret Orman'dan Serdal Adalı hamlesi Erken seçim kararı alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi dahil birçok isme yeni yönetimde yer vermeyecek. Orman'ın eski başkan adayı Serdal Adalı'ya ise teklifte bulunduğu öğrenildi.

9 F.Bahçe'de Giuliano'nun performansı tartışılıyor Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de Giuliano'nun kötü performansı büyük tepki topladı.