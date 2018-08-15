Beşiktaş kafilesi Avusturya'da

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında LASK Linz'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar rövanş maçı için Avusturya'ya gitti.
KALACAKLARI OTELE GEÇTİLER
Hava yoluyla İstanbul'dan Linz kentine gelen Beşiktaş kafilesi, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçti.
TÜRK TARAFTARLAR KARŞILADI
Siyah-beyazlı ekibi otel önünde çok sayıda Türk taraftar karşıladı. Bazı futbolcular otobüsten indikten sonra taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.
ŞENOL GÜNEŞ İSTEMEDİ
Tenik Direktör Şenol Güneş ise kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların bu isteklerini geri çevirdi.