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Beşiktaş kafilesi Avusturya'da

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında LASK Linz'e konuk olacak Beşiktaş, Avusturya'ya gitti. Teknik direktör Şenol Güneş fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların tekliflerini geri çevirdi.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında LASK Linz'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar rövanş maçı için Avusturya'ya gitti.

KALACAKLARI OTELE GEÇTİLER

Hava yoluyla İstanbul'dan Linz kentine gelen Beşiktaş kafilesi, havalimanından otobüsle konaklayacağı otele geçti.

TÜRK TARAFTARLAR KARŞILADI

Siyah-beyazlı ekibi otel önünde çok sayıda Türk taraftar karşıladı. Bazı futbolcular otobüsten indikten sonra taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEMEDİ

Tenik Direktör Şenol Güneş ise kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların bu isteklerini geri çevirdi.

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