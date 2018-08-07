Beşiktaş Kagawa için 5 milyon euro teklif etti

Beşiktaş 10 numara arayışları için düğmeye bastı...

Yönetim bir süredir listesinde yer alan Shinji Kagawa'nın bonservisi için Dortmund'a 5 milyon euroluk bir teklif sundu.

Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in 5 milyon euronun yanı sıra bu oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 10 pay önerdiği öğrenildi.

7 MİLYON EURO TALEP ETTİLER

Dortmund'un 5 milyon euroluk rakamı az bulduğu Japon yıldız için en az 7 milyon euro istediği gelen bilgiler arasında. Ancak Beşiktaş'ın sonraki satıştan yüzde 10 pay önermesi Dortmund'a cazip geldi.

ŞENOL GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş yönetiminin teknik direktör Şenol Güneş'in de çok istediği Kagawa'yı en geç ligin 2. haftasında oynanacak olan Erzurumspor maçına yetiştirmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında.

ÖNEMLİ GELİŞMELER OLABİLİR

Dortmund'da mutlu olmayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen 29 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Bu transferde bu hafta önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.