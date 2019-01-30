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Beşiktaş Kagawa'yla anlaştı

Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Japon futbolcu Kagawa'yla her konuda anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kagawa'yla anlaştı
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Beşiktaş, Borussia Dortmund forması giyen Japon futbolcu Kagawa'yla her konuda anlaşmaya vardı.

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