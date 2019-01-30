Beşiktaş Kagawa'yla anlaştı

3Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi
Ggalatasaray, Serdar Aziz'in sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. 28 yaşındaki stoper, fesih tazminatı olarak sarı-kırmızılı kulübe 2 milyon 300 bin euro ödeyecek.
5Tarık Çamdal Antalyaspor'la anlaştı
Galatasaray'da kadro dışı kalmasına rağmen sözleşmesini feshetmeyen Tarık Çamdal, sarı-kırmızılılarda cebine 30 milyon lira koyduktan sonra Antalyaspor'la yıllık 500 bin euro'ya anlaştı.
6Şenol Güneş: Quaresma yüzde 90 gitti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'nın yüzde 90 ihtimalle takımdan ayrıldığını açıkladı. Güneş, Tolgay ve Vida hakkında da konuştu.
2Mitroglou Galatasaray'da
Galatasaray, Diagne'nin ardından Mitroglou'yla da anlaşmaya vardı. Yunan golcüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.
3BAE'yi eleyen Katar'da yüzler gülüyor
Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, Asya Kupası'nda finale yükseldi. Maç sonu sokaklara dökülen Katarlılar, alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.
6Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Hatayspor'la, Trabzonspor ise Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.
7Şenol Güneş: Quaresma yüzde 90 gitti
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'nın yüzde 90 ihtimalle takımdan ayrıldığını açıkladı. Güneş, Tolgay ve Vida hakkında da konuştu.
8Tarık Çamdal Antalyaspor'la anlaştı
Galatasaray'da kadro dışı kalmasına rağmen sözleşmesini feshetmeyen Tarık Çamdal, sarı-kırmızılılarda cebine 30 milyon lira koyduktan sonra Antalyaspor'la yıllık 500 bin euro'ya anlaştı.
9Khabib ve McGregor'a men cezası
Nevada Komisyonu, Khabib ile McGregor arasında yapılan UFC hafif sıklet unvan maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle her iki dövüşçüye de ağır cezalar verdi.