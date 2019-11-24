Beşiktaş kale arkası tribünündeki koltukları kaldırıyor

Beşiktaş yönetimi, hafta içerisinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Vodafone Park‘taki oturma düzenine ilişkin önemli bir karar aldı.
Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Kuzey Tribünü’nde (Yeni Açık) bulunan taraftar koltuklarını kaldırmaya karar verdi.
DAHA FAZLA BİLET SATILACAK
İlk etapta alt tribünlerdeki koltukları kaldırmak isteyen yönetim, duruma göre Yeni Açık’ta bulunan tüm koltukları kaldırmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar böylece ayakta maç izleme seçeneğini getirerek daha fazla bilet satmayı hedefliyor.
Beşiktaş yönetimi, konuyla ilgili önümüzdeki hafta Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru yapacak.