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Beşiktaş kaleci arıyor

Sezon sonunda Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, kaleci arayışı devam ediyor. Yönetimin, şimdiye kadar 4 farklı file bekçisiyle görüştüğü öğrenildi.

| Haber Merkezi
Beşiktaş kaleci arıyor
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Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından kaleci arayışlarına başlayan siyah-beyazlı yönetimin, şimdiye kadar 4 isimle temas kurduğu öğrenildi.

VOLKAN BABACAN CEPTE

Yönetimin, ilk olarak Başakşehir'de forma şansı bulamayan Volkan Babacan ile görüştüğü ve tecrübeli kaleciyle el sıkıştığı belirtildi. Volkan'ı şimdilik cepte tutan Kartal, diğer alternatiflere yönelmiş durumda.

TİMON WELLENREUTHER

Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer file bekçisi ise Hollanda'nın Willem II Tilburg takımında oynayan Alman kaleci Timon Wellenreuther.

Siyah-beyazlılar, Hollanda'da ligin ilk yarısının en iyi kalecisi seçilen Wellenreuther'e sezon sonunda teklif götürmeyi planlıyor.

ALPEREN UYSAL

İstanbulspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Alperen Uysal ise 3. alternatif konumunda. Yönetimin, oyuncunun menajeriyle bağlantı kurduğu ve lig biter bitmez İstanbul ekibiyle masaya oturulacağı bildirildi.

 

SİNAN BOLAT

Belçika'nın Royal Antwerp takımında top koşturan milli kaleci Sinan Bolat'ın ise teknik direktör Sergen Yalçın'ın son alternatifi olduğu öğrenildi.

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