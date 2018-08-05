Beşiktaş kaleci transferi yapmayabilir

Beşiktaş'ta kaleci transferi askıya alınmış gibi görünüyor...

Harun Tekin konusunda Bursaspor ile anlaşma sağlamayan, Ospina içinse Arsenal’in 5 milyon pound istemesi üzerine teknik direktör Şenol Güneş’le görüşen yönetim, yeni bir kaleci olmadan yola devam edip edemeyeceğini sordu.

ŞENOL GÜNEŞ: GÜVENİYORUM

Güneş de, “Tolga daha önce bu takımın şampiyonluğunda büyük katkı yapmış bir oyuncu. Bazı talihsizlikler yaşadı ancak benim onun yeteneğinden kuşkum yok. Tolga ve genç kalecilerime güveniyorum” dedi. Yönetim de bunun üzerine kaleci konusunda acele etmeme kararı aldı.

DEVRE ARASINA KADAR MEVCUT KALECİLERLE GİDECEĞİZ

Akşam’a konuşan bir Beşiktaşlı yönetici, “Bu şartlarda kaleci transferi yapmadan, devre arasına kadar eldeki kalecilerle gitmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

TARAFTAR ENDİŞELİ

Beşiktaş'a transfer olduğu ilk sezon iyi bir performans gösteren ancak daha sonraki yıllarda yaptığı hatırlarla özgüvenini kaybeden Tolga Zengin'in kaleye geçecek olması siyah-beyazlı taraftarları endişelendiriyor.

Birçok maçta ıslıklanan tecrübeli kalecinin nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu...