Beşiktaş, Kalinic'i kiralıyor

Kadrosuna kaliteli bir golcü katmak isteyen siyah-beyazlılar, Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan Nikola Kalinic'i transfer edecek. Vagner Love ve Larin'le yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Hırvat golcüyü sezon sonuna kadar kiralamak için çalışmalara başladı.

ATLETİCO MADRİD'DEN AYRILACAK

Geçen sezonun devre arasında Cenk Tosun'u Everton'a satan ve o günden beri gol yollarında sıkıntı yaşayan Kartal, aradığı forveti İspanya'da buldu.

Dünya Kupası sonrasında Beşiktaş'la görüşen Kalinic, tercihini İspanyol ekibinden yana kullanmıştı. Ancak sezon başından bu yana La Liga'da istenilen performansı gösteremeyen 30 yaşındaki golcü gözden düştü.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Bu sezon La Liga'da 10 maçta sadece 407 dakika süre alan ve 3 gol kaydeden Kalinic, Griezmann ile Diego Costa'nın arkasında kaldı.

İtalyan basını sezon başında Milan'dan Atletico'ya büyük umutlarla giden Hırvat forvetin teknik direktör Simeone'nin gözüne giremediğini ve Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığını kaydetti. Mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş 30 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için çalışmalara başladı. Transfer öncesi Şenol Güneş'in de onayın alındığı bildirildi.