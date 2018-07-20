Beşiktaş kampı galibiyetle kapattı

1 Guliyev Monaco'da 2. oldu Milli atletimiz Ramil Guliyev, Diamond Lig'in Monaco ayağında 19.99'luk derecesiyle ikinci oldu.

2 Emre Akbaba'ın Aslan olması için tek engel kaldı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştüğünü açıkladı.

3 Fabri'den Premier Lig açıklaması Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Fabri yaptığı açıklamayla adeta transferini doğruladı. İspanyol kaleci; "Premier Lig'de oynamak istiyorum." dedi.

4 Usain Bolt'un taliplisi çok Profesyonel futbolcu olmak isteyen eski rekortmen atlet Usain Bolt'u içinde Türk takımlarının da bulunduğu birçok ekibin istediği açıklandı.

5 Ndiaye Galatasaray'a dönüyor Galatasaray, devre arasında Stoke City'ye 16 milyon euroya sattığı Ndiaye'yi 1 yıllığına kiraladı.

6 Fenerbahçe Diego Reyes'i istiyor İngiliz basını, Porto'yla sözleşmesi biten Diego Reyes'in Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğunu yazdı.

7 Ronaldo'nun yerini dolduracak yıldız Ronaldo'nun Juventus'a gitmesinin ardından Real Madrid'in hedefindeki isim PSG'nin genç yıldızı Mbappe.

8 Nike'ın Barcelona ve Tottenham formaları aynı Nike da Adidas gibi forma sponsorluğunu yaptığı takımlara birbirine çok benzer tasarımlar yapmaya başladı.

9 Al Hilal, Negredo'yu istiyor Galatasaraylı Gomis'i ikna edemeyen Al Hilal Kulübü yöneticileri, ibreyi Negredo'ya çevirdi. Araplar, İspanyol forveti ikna ederse transfer gerçekleşecek.