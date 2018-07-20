Beşiktaş kampı galibiyetle kapattı

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Graz kentinde devam eden Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampını Rusya temsilcisi Krasnodar ile oynadığı maç ile tamamladı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah-Beyazlı ekip karşılaşmaya, Tolga - Dorukhan, Fatih, Medel, Caner, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel ve Larin 11 ile başladı.
İLK YARI BERABERE BİTTİ
12'inci dakikada Wanderson'un golüyle Krasnodar 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 28'inci dakikada Oğuhan'ın penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik sonuçla sona erdi.
NEGREDO GOL ATTI
51'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Ryan Babel'in asistinde Lens topu ağlarla buluşturdu. 86'ncı dakikada oyuna giren Alvaro Negredo, yine aynı dakika içerisinde maçın skorunu tayin eden golü kaydetti.
Mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.