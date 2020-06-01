1 Beşiktaş, Kanga'yı transfer etmek istiyor Beşiktaş'ın Sparta Prag'la sözleşmesi sona erecek olan Guelor Kanga'nın peşine düştü. Oyuncuyla ilk temasların kurulduğu ve 29 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

2 Eskişehirspor'un efsane üçlüsü: Fethi-Nihat-Ender Anadolu'nun önde gelen takımlarından Eskişehirspor'un, 1970'li yıllara damga vuran efsane üçlüsü Fethi, Nihat ve Ender'i hatırlatalım dedik.

3 Ferdi: Milli takım tercihimi teklif gelince yapacağım Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihiyle ilgili henüz kararını vermediğini söyledi.

4 Boksör Ott'tan sonra eşi de Müslüman oldu Daha önce karantina sürecinde çok düşündüğünü ve Müslüman olduğunu açıklayan ünlü boksör Wilhelm Ott'tan sonra eşi Mischele de İslam'ı seçti.

5 Yabancı kuralı yine değişiyor TFF, yabancı kuralını önümüzdeki sezon 8+2+2, bir sonraki sezon ise 6+2 olarak değiştirmeyi planlıyor. Yeni sisteme karşı olan tek kulüp ise Galatasaray.

6 Galatasaray'dan milli futbolcu atağı Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetime alınması için Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın isimlerini verdi.

7 Diagne: Galatasaray'a şampiyonlukla dönüyorum Sezonun neredeyse tamamını kadro dışı olarak geçiren Diagne, ilginç bir açıklama yaptı. Senegalli forvet, "Türkiye’ye şampiyonlukla dönüyorum" dedi.

8 G.Saray'da herkes ücretini indirdi Bir süredir futbolcularla indirim görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim ve teknik ekibin yanı sıra tüm futbolcular, yüzde 15'lik indirime imzayı attı.

9 Ozan Kabak: Ben Galatasaraylıyım Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen Ozan Kabak, bir gün Fenerbahçe forması giyme ihtimalinin olmadığını söyledi.