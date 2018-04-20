Beşiktaş kaptanları Şenol Güneş'i ziyaret etti

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında başına gelen yabancı madde nedeniyle dün geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş bu sabah taburcu oldu.

Beşiktaş’ın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş'i antrenman sonrası evinde ziyaret ettiler.

BU BİR MİLAT OLMALI

Futbolcularla sohbet eden Güneş, "Bu bir milat olmalı. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım. Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna." dedi.

Şenol Güneş’in yere yığıldığı an VİDEO