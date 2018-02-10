Beşiktaş, Karabükspor'e 5 attı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi'nin 21. haftasında Karabükspor'u ağırladı.

DEVREYE 2-0 ÖNDE GİRDİ

Siyah-beyazlılar ilk yarıda çok etkili bir futbol sergiledi ve devreye 2-0 önde girdi. Beşiktaş'ın gollerini Pepe ve Talisca attı.

VAGNER LOVE 2 GOL ATTI

İkinci yarıda da atak futbolunu sürdüren siyah-beyazlılar, 59. dakikada Vagner Love'la farkı 3'e çıkardı. Brezilyalı futbolcu oyuna girdikten sonra toğu ağlarla buluşturdu ve siftah yaptı. Dakikalar 84'ü gösterirken Talisca, harika bir frikik golüyle farkı 4'e çıkardı.

Maç bu skorla bitecek denilirken 90+2'de Vagner Love bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu tayin etti. Beşiktaş sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından puanını 40'a çıkardı. Karbükspor ise 12 puanda kaldı.

Şenol Güneş: Kazanmak güzel, mutluyuz VİDEO

Levent Açıkgöz: Hiçbir varlık gösteremedik VİDEO