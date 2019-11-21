Beşiktaş, Karius için teklif yapacak

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı kulübün transfer gündeminde yer alan konularla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"LORIS KARIUS'U ALMAK İSTİYORUZ"

Siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan ve 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Alman kaleci Loris Karius'un geleceğiyle ilgili konuşan Emre Kocadağ, "Loris Karius bu sezon iyi bir performans gösteriyor. Onun için gereken girişimleri yapacağız. Çok değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Şu anda bizim oyuncumuz. Kalmasını isterim ama bunu şartlar belirler." dedi.

İki sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen, kariyerine şu an Çin'de devam eden Anderson Talisca'nın geri döneceğiyle ilgili iddialara da cevap veren Emre Kocadağ, "Talisca içinde henüz bir girişimimiz olmadı." açıklamasını yaptı.