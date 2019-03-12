Beşiktaş Karius'u gönderme kararı aldı

Fabri'nin ardından büyük ümitlerle alınan ancak bekleneni veremeyen Karius'un Beşiktaş macerası kısa sürdü.

KENDİSİ DE GİTMEK İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi, Konyaspor maçında taraftarların tepkisine maruz kalan Alman file bekçisiyle yolları ayırma kararı aldı.

Karius'un da sezon sonu ayrılmak için menajerine talimat verdiği öğrenildi.

ŞENOŞ GÜNEŞ AÇIK AÇIK ELEŞTİRMİŞTİ

Öte yandan Şenol Güneş, Konyaspor maçının ardından Alman kaleciyi sert bir dille eleştirmişti. Tecrübeli teknik adam, "Tolga Zengin olsa, hemen oynatırım. Çocuk yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius'un elektriği, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var, benim de hatam vardır tabii. Bununla veya diğerleri ile sezonu kapatacağız, bu oyuncular bizim oyuncumuz" ifadelerini kullanmıştı.

Güneş'in önümüzdeki hafta genç kaleci Utku'yu oynatmayı planladığı belirtildi.