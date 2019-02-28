Beşiktaş, Karius'un yerine Fabri'yi istiyor

Yaz transfer döneminde Fabri'yi Fulham'a satan Beşiktaş, İspanyol kalecinin yerine Liverpool'dan Karius'u 2 yıllığına kiraladı. Siyah-beyazlılar bu transfer operasyonundan memnun kalmadı.

KARİUS, FABRİ'Yİ ARATTI

Geldiği günden beri kaledeki performansıyla sık sık eleştirilen Karius, siyah-beyazlı yönetimi de pişman etti. Beşiktaş sezon sonunda Fabri'yi takıma geri kazandırmak istiyor ancak önlerinde bir engel var.

Karius, Liverpool'dan 2 yıllığına kiralandı ve gelecek yıl da sözleşmesi devam edecek. Maddi açıdan zor günler yaşayan siyah-beyazlıların hem Karius hem de Fabri'nin maaşını ödemesi mümkün görünmüyor.

Fabri'yi isteyen yönetimin Karius'un sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Anlaşma gereği Alman kalecinin kontartı sonlandırılırsa İngiliz ekibine de tazminat ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan Fulham'da sadece 2 maça çıkan Fabri de dönmek istiyor. İngiliz ekibi de 3. kaleci konumundaki İspanyol eldiveni bırakmaya sıcak bakıyor.