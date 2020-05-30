Beşiktaş 'karton taraftar' projesini başlattı

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig' de artık geri sayıma geçildi.

Kulüpler, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak olan maçlarda atmosfer oluşturmak için 'karton taraftar' projesine başvurma kararı aldı.

Resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, taraftarlarının fotoğraflarını ücret karşılığında tribüne yerleştireceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Biliyoruz, özledin tribünleri. Alkış tutmayı, omuz omuza verip marşlar söylemeyi. Şimdi dönüyoruz mabedimize! Evet yanlış okumadın! Tıklım tıklım dolduracağız tekrardan tribünleri. Nasıl mı? Yine Beşiktaş'a yakışanı yapacağız, Stadyuma gitmeden tribünde olacağız! Fotoğraflarımız yer alacak tribünlerde. Bizi görecek yine kara kartallar, hasretle bekledikleri yerde. Yine moral olacağız onlara tüm kalbimizle. Çünkü bizim ruhumuz yeter biliyoruz. Seni de Beşiktaşımızı desteklemeye çağırıyoruz." denildi.

ÜCRET 129 TL

Ücretin ise Vodafone Park'ta oynanacak 4 maç için 129 TL olduğu belirtildi.