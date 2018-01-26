Beşiktaş, Kasımpaşa'yı Talisca'nın golleriyle devirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 2 gol atan Talisca, bu hafta aynı tarifeyi Kasımpaşa'ya uyguladı.

QUARESMA ORTALADI TALİSCA ATTI

Maç çok tempolu başladı. Beşikta, oyunun ilk bölümünde oyunu rakip sahaya yıktı. Kasımpaşa ise kontra ataklarla gol aradı.

Dakikalar 18'i gösterirken Taslica sahneye çıktı. Quaresma'nın ortasında iyi yüklesen Talisca kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 25. dakikada yine Q7-Talisca ikilisi sahne aldı.

Quaresma kanattan içeri orta kesti, kaleciden önce kafasını topa sokan Talisca durumu 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda iki takım da önemli pozisyonlar buldu ancak bu fırsatlardan yaralanamadı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

BEŞİKTAŞ KAZANMASINI BİLDİ

İkinci yarıda Kasımpaşa takım halinde öne çıktı. Beşiktaş kalesinde gol arayan konuk ekip zaman zaman savunmasında büyük boşluklar verdi.

İlerleyen dakikalarda hızlı ataklar geliştiren Kasımpaşa 72. dakikada Trezeguet'in golüyle durumu 2-1 yaptı. Kalan dakikalarda iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından puanını 36'ya çıkardı. Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.