Beşiktaş-Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri

İki takım arasındaki karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek ve mücadele saat 20.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Bu sezon seri galibiyet almakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, rakibini yendiği takdirde üst üste ikinci galibiyetini alacak. Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 33 puan toplayan Beşiktaş, 4. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında rakibiyle deplasmanda yaptığı karşılaşmada 2-2 berabere kalarak 2 puan yitirmişti.

35 MAÇTIR İÇ SAHADA KAYBETMİYOR

Beşiktaş, ligde iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 35 karşılaşmada rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Ligde sahasındaki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, daha sonra oynadığı iç saha mücadelelerinden puansız ayrılmadı.

Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 28'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 35 lig maçında 28 galibiyet ve 7 beraberlikle 91 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 87 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 25 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca Babel, Negredo

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka Mensah, Trezeguet, Eduok, Murillo