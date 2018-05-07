Beşiktaş-Kayserispor - CANLI SKOR

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46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-0 Kayserispor

45' GOL... Beşiktaş 2-0 Kayserispor (Adriano)

38' Kayserispor gole çok yaklaştı. Orta sahadan aldığı topu ceza alanına kadar taşıyan Mendes, çaprazdan kötü bir vuruş yaptı ve top auta gitti.

31' GOL... Beşiktaş 1-0 Kayserispor (Tosic)

Tosic'in golünde ortayı yapan Ricardo Quaresma asisti "rabona" hareketiyle yaptı.



23' Talisca'nın frikiğinde Lung topu köşeden çıkardı, dönen topu Tosic tamamlamak istedi, Lung bir kez daha güzel bir kurtarış yaptı.

18' Quaresma, ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti, kaleci güçlükle topu çelebildi.

10' Beşiktaş oyunun ilk bölümüne etkili başladı. Kayserispor kapılan toplarla hızlı çıkmaya çalışıyor.

5' Maç tempolu başladı. Babel'in vuruşunda top defanstan döndü, Beşiktaş'ta oyuncular penaltı bekledi ancak karar "devam" oldu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Süper Lig'in 32. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Kayserispor'la karşılaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a mağlup olan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş, Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak Devler Ligi biletini alabilmeyi planlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Talisca, Babel, Quaresma, Vagner Love

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut