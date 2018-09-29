Beşiktaş zorlanmadan 3 puanı aldı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.
KARTAL ZORLANMADAN KAZANDI
Beşiktaş'ı öne geçiren golü 34. dakikada Vagner Love attı. Maçın skorunu belirleyen gol ise 71. dakikada Ricardo Quaresma'dan geldi.
Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükseltti. Kayserispor ise 8 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta Atiker Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
UEFA'DA MALMÖ'YE KONUK OLACAK
Öte yandan Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grbu 2. maçında perşembe günü İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak.