Beşiktaş, Kayserispor maçını Kayseri'de oynamak istiyor

Vodafone Park'ın zemininin bakıma alındığı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hem TFF hem de Kayserispor'a bu konuda başvuru yaptığı öğrenildi.

KAYSERİSPOR KABUL ETTİ

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanması ihtimali az değil, yüzde 51'in üzerinde bir ihtimal. Sanıyorum bu konu bugün netleşir. Biz de 'Tamam' dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması oldu. Eğer maç Kayseri'de oynanırsa daha dolu tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesinde ise bu konuda Fenerbahçe derbisinden sonra teknik direktör Şenol Güneş konuştu. Güneş "Sahamız düzelir mi bilmiyorum, bu konuda sorular geliyor. Cumartesi düzelmezse Kayseri'ye gideriz. Nasıl bir gelişme var bilmiyoruz, Başkan biliyor" açıklaması yaptı.

(Beşiktaş Stadı'nın zemini)

3 DEPLASMAN ÜST ÜSTE OLACAK

7. haftadaki Beşiktaş-Kayserispor maçı Kayseri'ye alınırsa siyah-beyazlı ekip üst üste 3 deplasmana çıkacak. Kayseri'den sonra 8. haftada Atiker Konyaspor (değişmezse) ve 9. haftada Göztepe karşılaşmaları fikstüre göre deplasmanda gözüküyor.