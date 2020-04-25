Beşiktaş, Kevin Bua'nın peşinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların sezon sonunda Basel ile sözleşmesi sona erecek olan Kevin Bua'yı transfer etmek istediği öğrenildi.

"BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Transfer söylentilerine ilişkin konuşan Bua'nın babası Angel Bua, "Evet, Beşiktaş'la görüşüyoruz ve birkaç kulüp daha Kevin ile ilgileniyor. Ama şu ana dek somut bir sonuca varamadık" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın istediği Bua'nın şık hareketleri - İZLE

OLYMPIAKOS DA ISRARCI

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcuyu Yunan temsilcisi Olympiakos da transfer etmek istiyor.

Basel'e yakın kaynaklar, Yunanların oyuncu için temaslarını sıklaştırdığını; Beşiktaş'ın da bu transferde ısrarcı olduğunu yazdı.