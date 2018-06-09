Beşiktaş, Klaassen'i kiraladı

Siyah-beyazlı ekibin ilk yabancı transferi Davy Klaassen oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Hollandalı futbolcu, 2 yıl Beşiktaş forması giyecek.

EVERTON'DA ŞANS BULAMADI, BEŞİKTAŞ'A GELİYOR

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ajax'tan Everton'a 27 milyon euro karşılığında transfer olan Klaassen, yeterince forma şansı bulamadı. Özellikle kendisini İngiliz kulübüne aldıran Koeman'ın kovulmasının ardından formaya hasret kalan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece 7 maçta görev aldı.

Cenk Tosun'un çok yakın arkadaşı olan Klaassen, milli futbolcudan Beşiktaş hakkında bilgi aldıktan sonra kararını verdi.

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Talisca'nın Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna kattı.

10 numara pozisyonunun oyuncusu olan Klaassen, Talisca'nın yerinde forma giyecek. Ayrıca orta sahanın ortasında da oynayabilen Klaassen, önümüzdeki 2 yıl Beşiktaş'ta olacak.

TALİSCA GİBİ KİRALANDI

Beşiktaş, Talisca'yı da Benfica'dan 2 yıllığına kiralamıştı. Talisca bu kez de, 2018 yılının sonuna kadar Çin'in Guangzhou Evergrande takımına kiralandı.