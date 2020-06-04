Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

| İHA
Yorum Yap

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

GEORGE FLOYD İÇİN 'GF'

Beşiktaşlı futbolcular idmanda ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd anısına, GF şeklinde dizilerek mesaj gönderdi. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM