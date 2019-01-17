Beşiktaş, Konoplyanka'yı kiralamak istiyor

Burak Yılmaz ve Mirin'in ardından genç futbpolcu Muhayer Oktay'ı transfer eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların yeni rotası Almanya.

BABEL'İN YERİNE KONO'YU TAKİBE ALDILAR

Beşiktaş yönetimi, Schalke 04'te mutsuz olan Ukraynalı kanat oyuncusunu gündemine aldı. Alman ekibinde şans bulamayan Konoplyanka için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

Hollandalı Babel'in Fulham'a transferinden sonra kanat bölgesi için uygun bir transfer arayan Beşiktaş, kulübüyle anlaşırsa Kono'yu kadrosuna katacak.

Deneyimli futbolcu da Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Schalke 04'ün, 12 milyon 500 bin euroya transfer ettiği Ukraynalı isim Bundesliga'da sadece 8 maçta görev yaptı.