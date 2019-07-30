Beşiktaş Konoplyanka'yla anlaştı

Şu ana kadar Tyler Boyd ve Douglas gibi isimleri transfer eden Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İki sezondur beklentileri karşılayamayan Lens'in hazırlık kampındaki performansından da memnun kalmayan teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hollandalı futbolcunun satılmasını istediği öğrenildi.

Lens'e gelecek teklifleri bekleyen siyah-beyazlı yönetim, sol kanat bölgesine yapılacak transferi ise belirledi.

Uzun süredir Schalkeli Konoplyanka ile temas halinde olan yönetim, Ukraynalı oyuncuyla anlaşmaya vardı. Almanya'da mutsuz olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bonservis sorununu çözer çözmez İstanbul'a geleceği belirtildi.

MİLLİ TAKIMDA 21 GOL ATTI

Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Konoplyanka, 57 Bundesliga maçında 6 gol atıp 7 de asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu, Ukrayna Milli Takımı'nda ise 82 müsabakada görev aldı. Başarılı futbolcu bu süre içinde 21 gol atarak takımına büyük katkı sağlamış oldu.







