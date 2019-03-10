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Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'de son 2 maçta berabere kalarak 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk 11'leri
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Beşiktaş-Konyaspor - CANLI SKOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 3-3, bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kalan ve 4 puan yitirerek zirve yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmada çıkış arayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Necip, Domagoj Vida, Adriano, Atiba, Medel, Adem Ljajic, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Burak Yılmaz.

Konyaspor: Serkan, Skubic, Uğur, Filipovic, Opanasenko, Volkan, Jevtovic, Traore, Ömer Ali, Milosevic, Mücahit

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