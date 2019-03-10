Beşiktaş-Konyaspor maçının ilk 11'leri

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NASCAR pilotları kavga etti

Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Arda Turan, "Ben Galatasaray camiasının evladıyım. Benim Galatasaraylı oluşumu kimse değiştiremez." dedi.

Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, "Fener kümeye" diye bağıran taraftarları susturdu.

Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'nin gol yollarında etkisiz olmasında kenarlardan gelen kötü ortaların da payı olduğunu düşünüyor.

Fenerbahçeli Serdar Aziz'in Bursaspor forması giyerken verdiği bir röportaj son dönemde gündem oldu. Serdar'ın değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e 2-1 yenildiği maçın ardından bir grup sarı-lacivertli taraftar Başkan Ali Koç'a destek oldu.

U15 Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 yenerken, sarı-kırmızılı genç futbolcu Hamza Akman şık bir gole imza attı.

İngiltere Championship'te Birmingham ile Aston Villa arasında oynanan maçta İngliz taraftar sahaya girdi ve Aston Villa futbolcusu Jack Grealish'e yumruk attı.

Süper Lig'de son 2 maçta berabere kalarak 4 puan yitiren Beşiktaş, 25. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

1 Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, "Fener kümeye" diye bağıran taraftarları susturdu.

2 Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Arda Turan, "Ben Galatasaray camiasının evladıyım. Benim Galatasaraylı oluşumu kimse değiştiremez." dedi.

3 Yanal'ın toplantısını Başakşehir'in sevinci böldü Ersun Yanal'ın basın toplantısı sırasında Başakşehirli futbolcular, salonun önünden tezahürat yaparak geçti. Yanal, toplantıya bir süre ara vermek zorunda kaldı.

4 Serdar Aziz'in büyük değişimi Fenerbahçeli Serdar Aziz'in Bursaspor forması giyerken verdiği bir röportaj son dönemde gündem oldu. Serdar'ın değişimi sosyal medyada çok konuşuldu.

5 TFF'den vefat eden taraftarların ailelerine destek Trafik kazasında hayatlarını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek kararı alındı.

6 Lopes gole sevinirken sakatlık geçirdi Japonya Ligi'nde Consadole Sapporo'nun Shimizu'yu 5-2 yendiği maçta Anderson Lopes 4 gol atarken, gol sevinci esnasında kısa süreli sakatlık geçirerek herkesi korkuttu.

7 Terim, Diagne'ye gelen kötü ortalardan şikayetçi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne'nin gol yollarında etkisiz olmasında kenarlardan gelen kötü ortaların da payı olduğunu düşünüyor.

8 Volkan Demirel sinirden direği yumrukladı Başakşehir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, sinirden kale direğini yumrukladı.

9 Galatasaraylı genç Hamza'dan şık aşırtma golü U15 Ligi'nde Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 yenerken, sarı-kırmızılı genç futbolcu Hamza Akman şık bir gole imza attı.